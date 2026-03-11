Printemps des Poètes 2026 Le cercle des poètes Atelier d’écriture avec Aurélia LASSAQUE Saint-Jean-de-Luz
Printemps des Poètes 2026 Le cercle des poètes Atelier d’écriture avec Aurélia LASSAQUE Saint-Jean-de-Luz dimanche 15 mars 2026.
Printemps des Poètes 2026 Le cercle des poètes Atelier d’écriture avec Aurélia LASSAQUE
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Le Printemps des Poètes s’invite à Saint-Jean-de-Luz En mars, les mots prennent l’air. La poésie se déploie, libre et vibrante, à travers la ville, portée par un partenariat renouvelé entre la Ville de Saint-Jean-de-Luz et le Cercle des poètes. Sous le thème national Liberté, force déployée , lectures, expositions, ateliers, concerts et scènes ouvertes viendront célébrer une poésie plurielle écrite, orale, chantée, exposée — en français comme en basque. Laissez-vous traverser par les mots !
Déambulation dans la ville (sous réserve météo)
Départ Kiosque Place Louis XIV .
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps des Poètes 2026 Le cercle des poètes Atelier d’écriture avec Aurélia LASSAQUE
L’événement Printemps des Poètes 2026 Le cercle des poètes Atelier d’écriture avec Aurélia LASSAQUE Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque