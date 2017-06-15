Printemps des Poètes 2026 Lectures Les Louiseuses (Martyne Sabourault, Hélène Rossignol et Elen Le Trocquer) Café Librairie Les Métamorphoses Douarnenez

Printemps des Poètes 2026 Lectures Les Louiseuses (Martyne Sabourault, Hélène Rossignol et Elen Le Trocquer)

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Les Louiseuses (Martyne Sabourault, Hélène Rossignol et Elen Le Trocquer) liront des textes écrits par des femmes et des hommes d’Orient et d’Occident. Puis Bénédicte Maillard offrira son programme de poèmes de femmes du Sud et du Nord. Le jasmin et la neige, femmes de résistance, flammes de liberté. .

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 30 14 02 49

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English : Printemps des Poètes 2026 Lectures Les Louiseuses (Martyne Sabourault, Hélène Rossignol et Elen Le Trocquer)

L’événement Printemps des Poètes 2026 Lectures Les Louiseuses (Martyne Sabourault, Hélène Rossignol et Elen Le Trocquer) Douarnenez a été mis à jour le 2026-02-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ