Printemps des Poètes 2026 Libriairie La Petite Marchande de Prose Montfort-sur-Meu Vendredi 20 mars, 19h30 Entrée libre

Soirée réunissant trois poètes, Laetitia Gaudefroy Colombot, Orée Li et Fabien Drouet, publiés aux éditions des Lisières, maison d’édition de poésie engagée dans les causes féministe et écologiste.

Les trois poètes Laeititia Gaudefroy Colombot, Orée Li et Fabien Drouet, liront ou performeront leurs textes publiés aux éditions des Lisières, évoqueront les engagements de leur maison d’édition. Une soirée qui promet d’être sur le ton de l’engagement à tous crins. Un entracte offrira un verre au public et permettra d’échanger avec les auteures et l’auteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T21:00:00.000+01:00

dixitpoetic@gmail.com 0299078549 https://dixitpoetic.fr/

Libriairie La Petite Marchande de Prose 6 rue des Arcades 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine



