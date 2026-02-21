Printemps des Poètes 2026 Médiathèque de Paimpont Paimpont Samedi 21 mars, 18h30 Entrée libre

Soirée réunissant trois poètes, Laetitia Gaudefroy Colombot, Orée Li et Fabien Drouet, publiés aux éditions des Lisières, maison d’édition de poésie engagée dans les causes féministe et écologiste. La soirée sera ponctuée par une dégustation des bières brassées par la micro-brasserie L’Escapade (Concoret). (A consommer avec modération)

Début : 2026-03-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00

dixitpoetic@gmail.com 0299078549 https://dixitpoetic.fr/

Médiathèque de Paimpont Esplanade de Brocéliande 35380 Paimpont Paimpont 35380 Bretagne



