PRINTEMPS DES POÈTES 2026 Mende

PRINTEMPS DES POÈTES 2026

2 Bis Rue des Écoles Mende Lozère

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-15

2026-03-04

LA LIBERTÉ FORCE VIVE, DEPLOYEE

Edito

Un Printemps des Poètes qui célèbre la Liberté c’est le programme qui vous

attend du 4 au 15 mars 2026 !

Une poésie libre, qui jongle avec les mots et les balles, qui nous emporte

dans une mélodie de notes avec cette année deux artistes Martin Deveaud

et Lucas Lombard.

Martin Deveaud vous proposera du 4 au 8 mars son spectacle Balle à mots, un

univers de contes où tout devient aérien, léger.

Puis du 10 au 15 mars, c’est Lucas Lombard qui défendra son album Première

nuit, lauréat des Coups de cœur de l’Académie Charles Cros en 2024, avec

son écriture cinématographique et ses chansons poétiques.

Vous aurez ainsi dix occasions d’assister aux spectacles gratuits de ces artistes, dans les différentes médiathèques partenaires du territoire. Une belle programmation, co-construite par les médiathèques lozériennes et la médiathèque départementale de Lozère où l’écriture et la poésie sont libres et se déploient dans vingt lieux du territoire, pour votre plus grand bonheur.

Le Conseil départemental de la Lozère .

2 Bis Rue des Écoles Mende 48000 Lozère Occitanie

English :

FREEDOM AS A LIVING, DEPLOYED FORCE

Editorial

A Printemps des Poètes that celebrates freedom: that’s what’s in store for you

from March 4 to 15, 2026!

Free poetry, juggling words and balls, carrying us away in a melody of notes

in a melody of notes with two artists this year: Martin Deveaud

and Lucas Lombard.

