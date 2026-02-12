PRINTEMPS DES POÈTES 2026 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PRINTEMPS DES POÈTES 2026

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : 2026-03-14 20:30:00

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre des Printemps des poètes 2026, venez découvrir Lucas Lombard auteur-compositeur-interprète, il cultive une chanson de l’intime avec des textes tendres sur des mélodies sensibles.



Il balise de sa musique la trajectoire d’une vie à l’aube la vingtaine, entre les nuits fiévreuses, les amours déçues et un futur incertain. Lucas Lombard affine un style tendre, avec une écriture cinématographique à la Vincent Delerm, qui rappelle les perditions sentimentales des personnages d’Eric Rohmer.

Un petit personnage mélancolique de Sempé face aux grands enjeux d’un monde qui ne l’attend pas.

Lucas Lombard est Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2024 pour son album Première nuit . .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 60 19 23 75

English :

As part of Printemps des poètes 2026, come and discover singer-songwriter Lucas Lombard, who cultivates intimate songs with tender lyrics and sensitive melodies.

