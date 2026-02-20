Printemps des Poètes 2026 Rencontre lecture avec Fabienne Raphoz autrice du livre Infini présent l’insecte Café Librairie Les Métamorphoses Douarnenez

Printemps des Poètes 2026 Rencontre lecture avec Fabienne Raphoz autrice du livre Infini présent l’insecte

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Elle aime lire sa poésie et expliquer comment elle travaille. Telle une naturaliste, ici une entomologiste amatrice, ses textes puisent dans ses heures d’observation et d’émerveillement je suis partie dans les bois chercher le poème .

Proposé dans le cadre de la programmation de la fédération des Cafés Librairies de Bretagne. .

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 30 14 02 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes 2026 Rencontre lecture avec Fabienne Raphoz autrice du livre Infini présent l’insecte

L’événement Printemps des Poètes 2026 Rencontre lecture avec Fabienne Raphoz autrice du livre Infini présent l’insecte Douarnenez a été mis à jour le 2026-02-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ