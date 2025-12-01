Printemps des Poètes à Asprières

Asprières Aveyron

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Soirée + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Lectures, musique et rencontre, suivie d »un repas partagé, au coin du cantou à Querbes !

En point d’orgue du Printemps des poètes en Lot & Aveyron, une soirée au coin du cantou où les textes lus par Noëlle Miral trouveront un écho musical dans les improvisations de la violoncelliste Julie Läderach.

Chaque poème deviendra source d’interprétation sonore, dialogue sensible entre mots et cordes. Les auteurs seront présents pour échanger avec le public, avant de partager un repas convivial dans la chaleur du cantou.

Cécile A. Holdban • Jean-Pierre Chambon • Noëlle Miral • Julie Läderach .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

English :

Readings, music and a get-together, followed by a shared meal, at the corner of the cantou in Querbes!

