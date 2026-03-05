Printemps des poètes à Campagne Salle communale Campagne
Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne
18h. 2ème printemps des Poètes à Campagne : La liberté. Force vive, déployée . Atelier A haute voix , un lanceur de textes, 4 récitantes, une musicienne au synthétiseur. Gratuit
La liberté. Force vive, déployée
Eh bien, nous voilà donc réunis pour ce deuxième printemps des Poètes à Campagne : La liberté. Force vive, déployée
Rien qu’à lire cet intitulé, on est averti. Un peu comme si sur l’étiquette du millésime 2026, on avait surligné le fort titrage en alcool. Pour que ça claque comme un drapeau au vent, comme cet hymne composé par Eluard à l’époque où la liberté nous était confisquée par l’occupant nazi.
Atelier A haute voix , un lanceur de textes, 4 récitantes, une musicienne au synthétiseur. .
Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Printemps des poètes à Campagne
18h. 2nd printemps des Poètes à Campagne: Freedom. Force vive, déployée . Workshop A haute voix , a lyricist, 4 narrators, a musician on synthesizer. Free
