Printemps des poètes à Campagne Salle communale Campagne

Printemps des poètes à Campagne

Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

18h. 2ème printemps des Poètes à Campagne : La liberté. Force vive, déployée . Atelier A haute voix , un lanceur de textes, 4 récitantes, une musicienne au synthétiseur. Gratuit

La liberté. Force vive, déployée

Eh bien, nous voilà donc réunis pour ce deuxième printemps des Poètes à Campagne : La liberté. Force vive, déployée

Rien qu’à lire cet intitulé, on est averti. Un peu comme si sur l’étiquette du millésime 2026, on avait surligné le fort titrage en alcool. Pour que ça claque comme un drapeau au vent, comme cet hymne composé par Eluard à l’époque où la liberté nous était confisquée par l’occupant nazi.

Atelier A haute voix , un lanceur de textes, 4 récitantes, une musicienne au synthétiseur. .

Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 12 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des poètes à Campagne

18h. 2nd printemps des Poètes à Campagne: Freedom. Force vive, déployée . Workshop A haute voix , a lyricist, 4 narrators, a musician on synthesizer. Free

L’événement Printemps des poètes à Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère