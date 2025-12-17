»Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté » Gourdon
»Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté » Gourdon vendredi 10 avril 2026.
»Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté »
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Une soirée dédiée à la Poésie, sous toutes ses formes ballade littéraire, lectures de textes, et expositions, autour de Missak Manouchian, de l'Arménie et de la Liberté!
Une soirée dédiée à la Poésie, sous toutes ses formes ballade littéraire, lectures de textes, et expositions, autour de Missak Manouchian, de l'Arménie et de la Liberté!
.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening dedicated to Poetry, in all its forms: literary ballads, readings, and exhibitions, around Missak Manouchian, Armenia and Freedom!
..
L’événement »Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté » Gourdon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Gourdon