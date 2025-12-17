»Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Une soirée dédiée à la Poésie, sous toutes ses formes ballade littéraire, lectures de textes, et expositions, autour de Missak Manouchian, de l'Arménie et de la Liberté!

Une soirée dédiée à la Poésie, sous toutes ses formes ballade littéraire, lectures de textes, et expositions, autour de Missak Manouchian, de l'Arménie et de la Liberté!

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Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

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English :

An evening dedicated to Poetry, in all its forms: literary ballads, readings, and exhibitions, around Missak Manouchian, Armenia and Freedom!

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L’événement »Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté » Gourdon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Gourdon