Printemps des poêtes à la ferme Bellechassagne

Printemps des poêtes à la ferme
Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne Corrèze
Printemps des poêtes à la ferme avec la confection de panneaux pour les animaux et la ferme. Réalisation également de galets personalisés à emporter chez soi (citations expressions dessins) et visite de la ferme.
Sur réservations .
Lieu-dit Chez Laurent Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 86 63 fermepedagogiquedugrandchene@gmail.com
