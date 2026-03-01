Printemps des poètes à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Juin 1912, Guillaume Apollinaire lance à la Maison de Balzac les « Dîners de Passy ». Ces dîners traduisent la volonté d’Apollinaire de créer des lieux de rencontre hors des cafés de Montmartre ou Montparnasse, en s’installant dans un cadre chargé d’histoire littéraire. Ces rencontres étaient conçues comme des banquets littéraires et artistiques, réunissant poètes, écrivains et amis autour de discussions et lectures. Ils illustrent aussi le rôle d’Apollinaire, passeur entre tradition — en célébrant Balzac — et modernité — en affirmant une nouvelle génération poétique. La Maison de Balzac devient ainsi, le temps de ces banquets, un point de convergence des avant-gardes.

Les comédiens Agnès Jarrin et Amaury Delgrange nous proposent de nous faire revivre l’atmosphère de ces dîner, à travers un récital poétique.: « Apollinaire ou l’Ivresse de l’Amour ». Durant une petite heure, revivez l’ambiance de ces dîners, où des poèmes seront déclamés, mis en scène, en musique, précédés de brefs éclairages sur l’auteur et les textes. Pour en ressortir un peu différent, venez avec un poème, que vous pourrez lire devant les présents.

Pour ce nouveau Printemps des Poètes, la Maison de Balzac rend hommage à Guillaume Apollinaire, un habitué des lieux au début du XXe siècle. Les comédiens Agnès Jarrin et Amaury Delgrange vous proposent un récital poétique autour des « Dîners de Passy », ces banquets littéraires et artistiques imaginés par Apollinaire réunissant l’avant-garde.

Le dimanche 22 mars 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Merci de vous inscrire par mail à balzac.reservations@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T15:30:00+02:00_2026-03-22T17:00:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/28eme-printemps-des-poetes-recital-poetique-apollinaire-diners-de-passy-la-maison-de-balzac?datetime=1774189800 balzac.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/MaisondeBalzac/ https://www.facebook.com/MaisondeBalzac/



Afficher la carte du lieu Maison de Balzac musée et bibliothèque et trouvez le meilleur itinéraire

