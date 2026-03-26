Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière Médiathèque Saint-Pée-sur-Nivelle

Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière

Médiathèque 21 Rue de la Gendarmerie Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

19h00 Poèmes à l’apéro lectures ouvertes à tou(te)s. Écoutez des poèmes ou lisez vos textes, classiques ou créations personnelles, dans une ambiance conviviale.

20h00 Le Grand Jeu Casse-tête pour les poètes en équipes, mini-épreuves et questions autour de la poésie et du thème 2026, Liberté, pour s’amuser et apprendre.

21h00 Concours de Haikus improvisation de petits poèmes japonais traditionnels. Accessible à tous, amusant et créatif.

Les meilleurs seront publiés et affichés à la médiathèque.

Petit frichti offert, chacun(e) peut aussi apporter un plat à partager pour nourrir l’inspiration. .

Médiathèque 21 Rue de la Gendarmerie Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 50 05 mediatheque@senpere64.fr

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English : Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière

L’événement Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque