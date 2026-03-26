Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière Médiathèque Saint-Pée-sur-Nivelle
Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière Médiathèque Saint-Pée-sur-Nivelle jeudi 26 mars 2026.
Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière
Médiathèque 21 Rue de la Gendarmerie Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
19h00 Poèmes à l’apéro lectures ouvertes à tou(te)s. Écoutez des poèmes ou lisez vos textes, classiques ou créations personnelles, dans une ambiance conviviale.
20h00 Le Grand Jeu Casse-tête pour les poètes en équipes, mini-épreuves et questions autour de la poésie et du thème 2026, Liberté, pour s’amuser et apprendre.
21h00 Concours de Haikus improvisation de petits poèmes japonais traditionnels. Accessible à tous, amusant et créatif.
Les meilleurs seront publiés et affichés à la médiathèque.
Petit frichti offert, chacun(e) peut aussi apporter un plat à partager pour nourrir l’inspiration. .
Médiathèque 21 Rue de la Gendarmerie Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 50 05 mediatheque@senpere64.fr
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L’événement Printemps des poètes à la médiathèque rimera bien qui rimera le dernier… ou la dernière Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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