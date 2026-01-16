Printemps des Poètes à la mine Sainte-Marie-aux-Mines

Printemps des Poètes à la mine

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 19:30:00

2026-03-21

Le temps d’une après-midi, la mine Gabe-Gottes se transforme en écrin poétique. Lectures musicales, poésie partagée, scène d’expression libre et moments conviviaux inviteront le public à célébrer l’équinoxe de printemps au cœur de la montagne, autour de mots, de résonances et d’une boisson chaude.

Pendant une après-midi, la mine Gabe-Gottes ouvre ses portes et accueille la poésie sous la montagne. Lectures musicales des poème-jardin d’Emily Dickinson (XIXe siècle) et des déflagrations amoureuses de Djalâl ad-Dîn Rûmî (XIIIe siècle), concours de poésie, vente de livres, scène d’expression libre et lecture d’un poète du massif vosgien invité, venez fêter l’équinoxe de printemps autour d’une boisson chaude, de poésie et des résonances de la montagne !… .

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org

For one afternoon, the Gabe-Gottes mine is transformed into a poetic setting. Musical readings, shared poetry, a stage for free expression and convivial moments will invite the public to celebrate the spring equinox in the heart of the mountain, around words, resonances and a hot drink.

