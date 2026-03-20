Printemps des Poètes à Pondaurat Parvis de l’eglise Saint Antoine Pondaurat

Printemps des Poètes à Pondaurat

Parvis de l’eglise Saint Antoine Le bourg Pondaurat Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après un premier projet en 2020 (annulé pour cause de Covid), l’ACSAP relance cette belle initiative en 2026, dans un format plus court. Le thème du Printemps des Poètes 2026 est LIBERTÉ, FORCE VIVE, DÉPLOYÉE. L’évènement de Pondaurat se tiendra le samedi 28 mars 2026 après-midi sur le magnifique site de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat. Plusieurs artistes et bénévoles vous feront partager leur passion pour l’approche poétique au travers d’activités variées. Accès libre et gratuit aux activités, sauf pour la danse contemporaine où, pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire au préalable. .

Parvis de l’eglise Saint Antoine Le bourg Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 92 39 76 acsap.pondaurat@gmail.com

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English : Printemps des Poètes à Pondaurat

L’événement Printemps des Poètes à Pondaurat Pondaurat a été mis à jour le 2026-03-16 par OT de l’Entre-deux-Mers