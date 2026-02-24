Printemps des poètes abbaye de Tuffé

3 ter Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

À l’Abbaye de Tuffé, en mars, on fêtera comme toujours la poésie

En ce printemps 2026, le Printemps des poètes a choisi comme thème La Liberté, force vive, déployée

Le dimanche 15 mars Le Bistrot des Poètes 15h

Au coin du feu, 2 heures d’échanges et de complicités poétiques

• Évocation d’Howard Buten, dit Buffo, le tendre clown -poète- écrivain- musicien- psychologue spécialiste de l’autisme… et bien plus, disparu en janvier 2025

• Partage de poèmes, de textes, de musiques, apportés par chacun et jeux de mots

• Envol de mots libérés sur les ailes de grues d’origami, oiseau libre symbole de paix et d’espoir.

Apportez- ou non textes, bribes de textes conçus par vous ou par d’autres, des chansons… On peut aussi apporter un gâteau … à partager évidemment.

La liberté se déploie sur les murs du 15 mars au 31 mars Atelier de création libre par les jeunes du Local Jeunes de Tuffé L’œuvre sera ensuite exposée.

Gratuit et tout public, même aux allergiques à la poésie !

A bientôt .

3 ter Place du Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 82 50 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Printemps des poètes abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-02-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude