Printemps des Poètes Amour et poésie Centre Culturel Aragon Oyonnax

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
2026-03-07
Lecture Amour & Poésie par David Jauzion-Graverolles
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax
English :
Love & Poetry reading by David Jauzion-Graverolles
