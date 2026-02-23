Printemps des Poètes • Atelier de poésie créative Médiathèque de Cusset Cusset

Printemps des Poètes • Atelier de poésie créative

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

La liberté Force vive, déployée



Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, la Médiathèque de Cusset vous invite à un atelier de poésie créative placé sous le signe de la liberté et de l’élan intérieur.

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

English :

Freedom: a living, unfolding force



As part of Printemps des Poètes 2026, the Médiathèque de Cusset invites you to a creative poetry workshop on the theme of freedom and inner drive.

