Printemps des Poètes • Atelier de poésie créative Médiathèque de Cusset Cusset samedi 21 mars 2026.
Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:30:00
2026-03-21
La liberté Force vive, déployée
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, la Médiathèque de Cusset vous invite à un atelier de poésie créative placé sous le signe de la liberté et de l’élan intérieur.
Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr
English :
Freedom: a living, unfolding force
As part of Printemps des Poètes 2026, the Médiathèque de Cusset invites you to a creative poetry workshop on the theme of freedom and inner drive.
