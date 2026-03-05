Printemps des poètes Atelier d’écriture Parc du Château Cadaujac
Printemps des poètes Atelier d’écriture Parc du Château Cadaujac mercredi 11 mars 2026.
Printemps des poètes Atelier d’écriture
Parc du Château Micro-folie Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Dans le cadre du Printemps des Poètes, venez expérimenter un atelier d’écriture au musée numérique.
À partir de l’observation d’œuvres et de propositions ludiques, laissez-vous guider pour composer votre propre poème.
Un moment pour explorer votre imaginaire et appréhender les contours de votre prose.
Adultes et enfants à partir de 10 ans .
Parc du Château Micro-folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps des poètes Atelier d’écriture
L’événement Printemps des poètes Atelier d’écriture Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-02 par Sud Bordeaux Tourisme