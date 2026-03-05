Printemps des poètes Atelier d’écriture Parc du Château Cadaujac

Printemps des poètes Atelier d’écriture

Parc du Château Micro-folie Cadaujac Gironde

Dans le cadre du Printemps des Poètes, venez expérimenter un atelier d’écriture au musée numérique.

À partir de l’observation d’œuvres et de propositions ludiques, laissez-vous guider pour composer votre propre poème.

Un moment pour explorer votre imaginaire et appréhender les contours de votre prose.

Adultes et enfants à partir de 10 ans .

Parc du Château Micro-folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

