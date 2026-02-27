Printemps des Poètes Atelier écriture Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-22
Dans le cadre du Printemps des Poètes, on vous invite à un atelier d’écriture unique où les mots germent et s’enracinent au fil de votre imagination.
Espace Maggy Martel Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 57 15 60
English :
As part of Printemps des Poètes, we invite you to a unique writing workshop where words germinate and take root in your imagination.
