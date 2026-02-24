Printemps des poètes Atelier Écrivez votre poème Quai Robert Alba Châteaulin
Printemps des poètes Atelier Écrivez votre poème Quai Robert Alba Châteaulin mercredi 11 mars 2026.
Printemps des poètes Atelier Écrivez votre poème
Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin Finistère
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11 2026-03-14
En partenariat avec La Maison qui pousse .
Écrivez un ou plusieurs vers de poésie sur une ardoise.
Elles seront ensuite installées dans les jardinières et parterres de la ville.
Vous pouvez inventer votre propre poème ou choisir un texte proposé par les équipes.
Tout public. Gratuit, sans réservation. .
Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55
