Printemps des poètes ateliers de création d’une œuvre collective Place de Verdun Beautiran

Place de Verdun Bibliothèque municipale Beautiran Gironde

Tarif : – –

À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèque municipale propose la création d’une œuvre multitechnique. Deux ateliers, animés par Déborah Ferreri, sont organisés mercredi 11 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, dans les locaux de la bibliothèque.

Entrée libre

Inscriptions et renseignements bibliotheque@mairie-beautiran.fr

À partir de 7 ans .

