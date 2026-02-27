Printemps des poètes ateliers de création d’une œuvre collective Place de Verdun Beautiran
À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèque municipale propose la création d’une œuvre multitechnique. Deux ateliers, animés par Déborah Ferreri, sont organisés mercredi 11 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, dans les locaux de la bibliothèque.
Entrée libre
Inscriptions et renseignements bibliotheque@mairie-beautiran.fr
À partir de 7 ans .
