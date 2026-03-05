Printemps des poètes au Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Printemps des poètes au Musée national de Préhistoire

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-31

2026-03-09

A l’occasion du Printemps des Poètes, notre arbre à poèmes retrouvera sa place en galerie haute ! Il n’attendra plus que votre participation pour bourgeonner. Venez accrocher vos plus beaux récits en lien avec la Préhistoire.

Nous publierons nos favoris sur notre page Facebook !

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Printemps des poètes au Musée national de Préhistoire

For Printemps des Poètes, our poem tree will be back in the upper gallery! All it needs is your participation to bud. Come and hang up your best prehistoric stories.

We’ll publish our favorites on our Facebook page!

