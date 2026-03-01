Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard
Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard vendredi 27 mars 2026.
Printemps des poètes au Vox la liberté
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Diffusion du film Mon gâteau préféré , drame iranien récompensé au festival de Cannes, suivie d’un échange.
Diffusion du film Mon gâteau préféré , drame iranien récompensé au festival de Cannes, suivie d’un échange. .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Mon gâteau préféré , an Iranian drama that won an award at the Cannes Film Festival, followed by a discussion.
L’événement Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO