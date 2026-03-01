Printemps des poètes au Vox la liberté

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Diffusion du film Mon gâteau préféré , drame iranien récompensé au festival de Cannes, suivie d’un échange.

Diffusion du film Mon gâteau préféré , drame iranien récompensé au festival de Cannes, suivie d’un échange. .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Screening of Mon gâteau préféré , an Iranian drama that won an award at the Cannes Film Festival, followed by a discussion.

L’événement Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO