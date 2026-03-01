Printemps des poètes au Vox la liberté

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Café poésie/slam avec l’atelier slam du collège de Château-Renard

Café poésie/slam avec l’atelier slam du collège de Château-Renard .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Poetry/slam café with the Château-Renard middle school slam workshop

L’événement Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO