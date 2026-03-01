Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard
Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard samedi 28 mars 2026.
Printemps des poètes au Vox la liberté
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Café poésie/slam avec l’atelier slam du collège de Château-Renard
Café poésie/slam avec l’atelier slam du collège de Château-Renard .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Poetry/slam café with the Château-Renard middle school slam workshop
L’événement Printemps des poètes au Vox la liberté Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO