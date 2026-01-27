Printemps des poètes Médiathèque Le Passage Auxonne
Printemps des poètes Médiathèque Le Passage Auxonne samedi 28 février 2026.
Printemps des poètes
Médiathèque Le Passage 72 rue Antoine Masson Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 11:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Jouer autour des mots lectures, jeux d’écriture ou créations poétiques .
Médiathèque Le Passage 72 rue Antoine Masson Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 67
English : Printemps des poètes
L’événement Printemps des poètes Auxonne a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Cap Val de Saône