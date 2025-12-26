Printemps des poètes Azay-le-Ferron

Printemps des poètes

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Cette année, le printemps des poètes a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. En 2025 le thème est La liberté. Force vive, déployée .

En 2026 le thème est La liberté. Force vive, déployée . Soirée proposée par la médiathèque d’Azay-le-Ferron en 2 temps. Lecture collective de poèmes avec exposition: les participants liront leurs poèmes ouu des poèmes de leur choix. soirée conviviale avec un entre-deux gustatif .

+33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azaylefrron@orange.fr

English :

This year’s Poets’ Spring aims to raise awareness of poetry in all its forms. In 2024, for its 25th anniversary, the theme is Grace .

