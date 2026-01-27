PRINTEMPS DES POÈTES BALLE À MOTS Langogne

PRINTEMPS DES POÈTES BALLE À MOTS

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Un Printemps des Poètes qui célèbre la Liberté.

Martin Deveaud vous propose Balle à mots .

Dans ce spectacle parfois enfantin et amusant, parfois tragique ou philosophique, Martin vous rappelle votre condition humaine et vous donne une clef pour la supporter Tout est poésie.

Proposé par la Médiathèque départementale en partenariat avec la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.

Le jonglage est un langage, chaque objet lancé, chaque mouvement devient porteur d’émotions et de sens.

Spectacle pour enfant à partir de 3 ans.

Gratuit. Sur réservation. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

English :

A Printemps des Poètes that celebrates freedom.

Martin Deveaud brings you Balle à mots .

In this show, sometimes childlike and amusing, sometimes tragic or philosophical, Martin reminds you of your human condition and gives you a key to endure it: Everything is poetry.

Presented by the Médiathèque départementale in partnership with the Médiathèque du Haut-Allier Margeride.

Free admission.

