Printemps des Poètes CCMA 2026 Roubaix

Printemps des Poètes CCMA 2026

80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Centre Culturel du Monde Arabe (CCMA) vous invite à célébrer la poésie lors d’un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la liberté, cette force vivante et vibrante qui se déploie à travers les mots, les voix et les émotions.

Dimanche 29 mars 2026

15h 17h30

Au Conservatoire de Roubaix, 80 rue de Lille

Métro ligne 2 Station Roubaix Charles De Gaulle

Au programme

Poésie, musique, danse…

Un moment de partage et d’inspiration où la scène devient un espace d’expression et d’élan collectif.

Tarif 5 € par personne

Places limitées Réservation conseillée

Réservations

• En ligne via HelloAsso

[https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma](https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma)…

• À l’accueil du CCMA 94 rue Léon Marlot, Roubaix

Infos 03 20 02 57 21

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

Ouvert à toutes et à tous

Venez vibrer au rythme des mots et célébrer ensemble la puissance de la liberté !

Le Centre Culturel du Monde Arabe (CCMA) vous invite à célébrer la poésie lors d’un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la liberté, cette force vivante et vibrante qui se déploie à travers les mots, les voix et les émotions.

Dimanche 29 mars 2026

15h 17h30

Au Conservatoire de Roubaix, 80 rue de Lille

Métro ligne 2 Station Roubaix Charles De Gaulle

Au programme

Poésie, musique, danse…

Un moment de partage et d’inspiration où la scène devient un espace d’expression et d’élan collectif.

Tarif 5 € par personne

Places limitées Réservation conseillée

Réservations

• En ligne via HelloAsso

[https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma](https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma)…

• À l’accueil du CCMA 94 rue Léon Marlot, Roubaix

Infos 03 20 02 57 21

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

Ouvert à toutes et à tous

Venez vibrer au rythme des mots et célébrer ensemble la puissance de la liberté ! .

80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 02 57 21 info@ccma.fr

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English :

The Centre Culturel du Monde Arabe (CCMA) invites you to celebrate poetry for an exceptional afternoon under the banner of freedom, the living, vibrant force that unfolds through words, voices and emotions.

Sunday, March 29, 2026

15h ? 17h30

Roubaix Conservatory, 80 rue de Lille

Metro line 2 ? Roubaix Charles De Gaulle station

On the program

Poetry, music, dance?

A moment of sharing and inspiration, where the stage becomes a space for expression and collective momentum.

Price: 5? per person

Limited seating ? Reservations recommended

Reservations

? Online via HelloAsso

[https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma](https://www.helloasso.com/…/printemps-des-poetes-ccma)…

? At the CCMA reception desk 94 rue Léon Marlot, Roubaix

Info: 03 20 02 57 21

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

Open to all

Come and vibrate to the rhythm of words and celebrate the power of freedom together!

L’événement Printemps des Poètes CCMA 2026 Roubaix a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme