PRINTEMPS DES POÈTES CHANTONS LES POÈTES Valras-Plage

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Un voyage poétique et musical entre mots et notes, où Baudelaire, Rimbaud, Aragon ou Lorca renaissent dans des atmosphères sensibles, vibrantes et lumineuses.

Entre textes à voix nue et textes mis en musique, la Compagnie Le Cheval 2 Troie embarque dans un voyage poétique autour de l’amour, du temps et des émotions. Lumières, images et gestes viennent dire le poème entre ses lignes , créant des ambiances où la poésie devient matière sonore et sensible.

Chaque chanson est une expérience Pour tracer le chemin des mots aux notes, nous les lisons puis les chantons, ou bien l’inverse… Nous posons des mots sur des notes, ou des notes sur des mots.

Cette traversée musicale et poétique, subtile et vibrante, emprunte aux grandes voix de la poésie Baudelaire, Villon, Tardieu, Valéry, Rimbaud, Aragon… un anonyme… et Garcia Lorca, dans l’esprit du Duende, force mystérieuse et bouleversante.

À partir de 10 ans.

