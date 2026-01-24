Printemps des poètes

Chauvigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-11

Pour la 11 e édition, le collectif Les Mots dits se rassemble à nouveau pour vous emmener au coeur de la poésie. Et cette année, elle sera sous le thème de la liberté. Vous pourrez retrouver des rencontres avec des auteurs et autrices, une projection, des spectacles, une nuits de la lecture, des plateaux radio, une exposition, des lectures… En bref une diversité de propositions toutes plus (re)belles les unes que les autres. .

Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 56 52 24

