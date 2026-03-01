Printemps des Poètes Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux
Printemps des Poètes Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux vendredi 27 mars 2026.
Printemps des Poètes
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27
À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèques de Clérieux organise une soirée lecture de poèmes et chansons sur le thème de la liberté, force vive, déployée. Venez nombreux !
.
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark Printemps des Poètes, the Clérieux library is organizing an evening of poetry and song readings on the theme of freedom, a living, unfolding force. Come one, come all!
L’événement Printemps des Poètes Clérieux a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme