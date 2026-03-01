Printemps des Poètes Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux

Printemps des Poètes

À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèques de Clérieux organise une soirée lecture de poèmes et chansons sur le thème de la liberté, force vive, déployée. Venez nombreux !

To mark Printemps des Poètes, the Clérieux library is organizing an evening of poetry and song readings on the theme of freedom, a living, unfolding force. Come one, come all!

