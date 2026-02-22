PRINTEMPS DES POÈTES CONFÉRENCE SOULAGES ET LES POÈTES avenue Victor Hugo Rodez

PRINTEMPS DES POÈTES CONFÉRENCE SOULAGES ET LES POÈTES

Mercredi 25 mars à 18 h 30 à l’auditorium

Dans le cadre du printemps des poétes, conférence de Julien Arquié, médiateur



Soulages et les poétes

Au cours de sa prestigieuse carrière, Pierre Soulages a lu ou fréquenté plusieurs grands noms de la poésie. Ce lien du peintre aux hommes de lettres, n’est pas un lien émotionnel, mais bien intellectuel : Soulages admirait la facilité de certains auteurs à manier les mots et cette fascination lui permettait parfois de s’exprimer, de prendre du recul sur ses propres œuvres. Le but de la conférence est notamment d’évoquer les lectures de Soulages, celles de Mallarmé, Saint-Jean de la Croix, ou Guillaume IX duc d’Aquitaine, et leur impact sur la perception de son œuvre ; mais aussi de présenter les rencontres du peintre avec des personnalités telles que Senghor, Delteil ou Saint-John Perse.



Gratuit sur réservation : https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-pierre-soulages-et-les-poetes-mercredi-25-mars-a-18h30/ .

