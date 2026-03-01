Printemps des poètes Biliothèque Epargnes Épargnes
Printemps des poètes Biliothèque Epargnes Épargnes vendredi 27 mars 2026.
Printemps des poètes
Biliothèque Epargnes 25 Route de l’Estuaire Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Dans le cadre du Printemps des Poètes , soirée organisée par les bénévoles de la bibliothèque. Gabrielle et Jean Batista .
Lecture poétique et musicale
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Biliothèque Epargnes 25 Route de l’Estuaire Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 96 72 ccascozes@orange.fr
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English :
As part of the Printemps des Poètes , an evening organized by library volunteers: Gabrielle et Jean Batista .
Poetic and musical reading
L’événement Printemps des poètes Épargnes a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique