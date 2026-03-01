Printemps des poètes Biliothèque Epargnes Épargnes

Printemps des poètes

Biliothèque Epargnes 25 Route de l’Estuaire Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre du Printemps des Poètes , soirée organisée par les bénévoles de la bibliothèque. Gabrielle et Jean Batista .

Lecture poétique et musicale

.

Biliothèque Epargnes 25 Route de l’Estuaire Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 96 72 ccascozes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps des Poètes , an evening organized by library volunteers: Gabrielle et Jean Batista .

Poetic and musical reading

L’événement Printemps des poètes Épargnes a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique