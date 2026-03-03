Printemps des Poètes Exposition Marie-Noëlle Agniau Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Printemps des Poètes Exposition Marie-Noëlle Agniau

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-14

A l’occasion du Printemps des Poètes, venez découvrir l’exposition de Marie-Noëlle Agniau. Se plaçant sous la tutelle des papillons et de Psyché, l’artiste et auteure met en avant ses livres-objets, La forme des images, inspirée d’un ensemble plus vaste intitulé Poetica Mythologica est une manière ludique et graphique de prolonger son travail d’écriture, entre graffitis et des écritures indéchiffrables.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

