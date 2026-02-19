Printemps des Poètes Exposition Centre Culturel Aragon Oyonnax

Printemps des Poètes Exposition

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-04-03 14:00:00

2026-03-03

Exposition Pages exilées du 3 mars au 3 avril

Exposition de photographies et poèmes de Manjula Wediwardena

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr

Exhibition Pages exilées from March 3 to April 3

Exhibition of photographs and poems by Manjula Wediwardena

