Printemps des Poètes Exposition Centre Culturel Aragon Oyonnax
Printemps des Poètes Exposition Centre Culturel Aragon Oyonnax mardi 3 mars 2026.
Printemps des Poètes Exposition
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-04-03 14:00:00
Date(s) :
2026-03-03
Exposition Pages exilées du 3 mars au 3 avril
Exposition de photographies et poèmes de Manjula Wediwardena
.
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition Pages exilées from March 3 to April 3
Exhibition of photographs and poems by Manjula Wediwardena
L’événement Printemps des Poètes Exposition Oyonnax a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey