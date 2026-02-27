Printemps des poètes exposition Sur le fil Quai Robert Alba Châteaulin

Printemps des poètes exposition Sur le fil

Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin Finistère

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-31

2026-03-10

Exposition Sur le fil des mots par Danielle Péan Le Roux, artiste plasticienne.

Après avoir travaillé le textile, Danielle Péan Le Roux s’est tournée vers la gravure. Avec la technique de la pointe sèche, elle trace des lignes fines et délicates, pleines de sensibilité. Très naturellement, elle s’est orientée vers le livre d’artiste, qui lui permet d’associer l’image et le texte.

Son travail naît de la rencontre avec les mots d’un poète. Une phrase, une émotion, un texte peuvent être le point de départ. Devant la page blanche, la ligne apparaît peu à peu, comme une écriture libre qui accompagne la poésie. Elle se transforme, s’efface parfois, jusqu’à trouver sa justesse.

Cette exposition invite à découvrir un univers intime et sensible, où les mots et les images dialoguent avec simplicité et émotion.

Exposition gratuite, visible du mardi au samedi

– mardi de 14h à 18h,

– mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,

– jeudi de 14h à 18h,

– vendredi de 14h à 18h30

– samedi de 10h à 12h30. .

Quai Robert Alba Bibliothèque Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

Printemps des poètes exposition Sur le fil

