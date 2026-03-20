Printemps des poètes Médiathèque Garlin
Printemps des poètes Médiathèque Garlin samedi 4 avril 2026.
Printemps des poètes
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lectures de poèmes par le groupe A vive voix sur le thème de la liberté.
Un pot de l’amitié à la fin de la représentation. Sur inscription. .
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
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English : Printemps des poètes
L’événement Printemps des poètes Garlin a été mis à jour le 2026-03-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran