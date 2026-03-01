Printemps des poètes-La liberté ! CAUTERETS Cauterets
Printemps des poètes-La liberté ! CAUTERETS Cauterets vendredi 27 mars 2026.
Printemps des poètes-La liberté !
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 15:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27
– Atelier d’écriture sur le thème de la liberté 15 H. à 17 H.
– Restitution publique de 17 h 30 à 18 H.lecture de l’intervenante et des participants s’ils le souhaitent
Animé par Cécile de Saer.
-Gratuit-inscription à la médiathèque.
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
– Writing workshop on the theme of freedom 3 pm to 5 pm.
– Public feedback from 5:30 pm to 6 pm: reading by the speaker and participants if they so wish
Hosted by Cécile de Saer.
-Free-registration at the mediatheque.
L’événement Printemps des poètes-La liberté ! Cauterets a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Cauterets|CDT65
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