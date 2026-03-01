Printemps des poètes-La liberté ! CAUTERETS Cauterets

Printemps des poètes-La liberté !

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

– Atelier d’écriture sur le thème de la liberté 15 H. à 17 H.

– Restitution publique de 17 h 30 à 18 H.lecture de l’intervenante et des participants s’ils le souhaitent

Animé par Cécile de Saer.

-Gratuit-inscription à la médiathèque.

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

– Writing workshop on the theme of freedom 3 pm to 5 pm.

– Public feedback from 5:30 pm to 6 pm: reading by the speaker and participants if they so wish

Hosted by Cécile de Saer.

-Free-registration at the mediatheque.

L’événement Printemps des poètes-La liberté ! Cauterets a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Cauterets|CDT65