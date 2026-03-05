Printemps des poètes La Liberté. Force vive, déployée & Médiathèque Louis Aragon Saintes

Printemps des poètes La Liberté. Force vive, déployée

& Médiathèque Louis Aragon & Lieux partenaires Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-15

Thème National La Liberté. Force vive, déployée .

Cette nouvelle édition du Printemps des poètes se déroulera dans les médiathèques municipales de Saintes et dans les lieux partenaires.

Programme complet à télécharger sur cette page.

English :

National theme: Liberty. Force vive, déployée .

This new edition of Printemps des poètes will take place in Saintes’ municipal media libraries and partner venues.

Download the full program on this page.

