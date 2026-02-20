Printemps des poètes : La Virgule poétique avec Rémi Checchetto Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:20 –

Gratuit : oui Tout public

Rémi Checchetto, poète invité par la Médiathèque et Radio Grand Lieu dans la « Virgule poétique » Dans le cadre de la 4ème édition du Printemps des poètes à Saint-Aignan de Grand Lieu, la médiathèque accueille le poète Rémi Checchetto en résidence d’écriture du 9 février au 14 mars. En clôture de cette expérience, Radio Grand Lieu invite le poète dans son émission « La virgule poétique » pour échanger sur son projet de résidence et son expérience avec les habitants de la commune.Venez rencontrer ou revoir le poète Rémi Checchetto en direct de la médiathèque dans une émission radiophonique dédiée à la poésie le vendredi 13 mars à 20h20. Lectures, interview de l’artiste, retour sur son projet de résidence et échanges avec le public, ne manquez pas cette rencontre inédite autour de la poésie !Rendez-vous à la médiathèque pour assister au show en live ou sur les ondes de Radio Grand Lieu.Accès libre – Tout public – Gratuit

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



