Printemps des poètes | La voix est libre Salle polyvalente de Sainte-Colombe Lalinde

Printemps des poètes | La voix est libre

Salle polyvalente de Sainte-Colombe 36 boulevard de Stalingrad Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour cette lecture théâtralisée accompagnée au thérémine, quatre comédiens prêtent leurs voix aux poètes. En toute liberté, ils s’’emparant d’écritures classiques ou contemporaines, explorent la douleur de l’enfermement, appellent à la révolte, cherchent des chemins où la voie est libre, où la liberté est le levain de la fraternité.

Les comédien-ne-s partageront un pot convivial avec le public à la fin du spectacle. .

Salle polyvalente de Sainte-Colombe 36 boulevard de Stalingrad Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 artfilrouge@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des poètes | La voix est libre

L’événement Printemps des poètes | La voix est libre Lalinde a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides