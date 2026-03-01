Printemps des Poètes Moulin de Chazeu Laizy
Printemps des Poètes Moulin de Chazeu Laizy samedi 14 mars 2026.
Printemps des Poètes
Moulin de Chazeu Lieu-dit Chazeu Laizy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Pas de thème pour cette soirée, notre poètesse, nos lectrices et lecteur alterneront les textes de leur choix, leurs coups de cœur et leurs découvertes…
Marie-Paule, Suze, Brigitte et Michel porteront cette soirée avec talent et passion !
Tous ceux qui souhaitent faire découvrir leurs poèmes préférés sont les bienvenus. .
Moulin de Chazeu Lieu-dit Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67
