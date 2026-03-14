Printemps des poètes Lanquais
Printemps des poètes Lanquais vendredi 27 mars 2026.
Printemps des poètes
Salle des fêtes Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La poésie sera à l’honneur avec les enfants des deux classes de la commune, messagers du printemps. Puis, l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, le public, diront leurs poèmes préférés.
Ensuite, à partir de 17 h 30, nous accueillerons Joël MANSA, poète bordelais, qui nous lira sa dernière création A contre ciel .
Rejoignez-nous nombreux en soutien de la POESIE ! .
Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine biblio.l.v@outlook.com
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English : Printemps des poètes
L’événement Printemps des poètes Lanquais a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides