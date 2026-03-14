Printemps des poètes

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La poésie sera à l’honneur avec les enfants des deux classes de la commune, messagers du printemps. Puis, l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, le public, diront leurs poèmes préférés.

Ensuite, à partir de 17 h 30, nous accueillerons Joël MANSA, poète bordelais, qui nous lira sa dernière création A contre ciel .

Rejoignez-nous nombreux en soutien de la POESIE ! .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine biblio.l.v@outlook.com

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English : Printemps des poètes

L’événement Printemps des poètes Lanquais a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides