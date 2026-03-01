Printemps des Poètes Place de l’Eglise Le Minihic-sur-Rance

Printemps des Poètes

Place de l’Eglise Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 19:30:00

fin : 2026-03-23 21:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Venez rencontrer à la médiathèque les poètes du club Grain de sable et poésie , et écouter une belle diversité de voix et de poèmes.

A l’issue de ce rendez-vous, un verre de l’amitié sera offert! .

Place de l’Eglise Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17

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English :

L’événement Printemps des Poètes Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme