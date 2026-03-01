Printemps des Poètes Place de l’Eglise Le Minihic-sur-Rance
Printemps des Poètes Place de l’Eglise Le Minihic-sur-Rance lundi 23 mars 2026.
Printemps des Poètes
Place de l’Eglise Médiathèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 19:30:00
fin : 2026-03-23 21:00:00
Date(s) :
2026-03-23
Venez rencontrer à la médiathèque les poètes du club Grain de sable et poésie , et écouter une belle diversité de voix et de poèmes.
A l’issue de ce rendez-vous, un verre de l’amitié sera offert! .
Place de l’Eglise Médiathèque Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 68 17
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English :
L’événement Printemps des Poètes Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme