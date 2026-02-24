Printemps des poètes : le programme

Une manifestation unique au monde, vertigineuse, qui, tout en proposant une dynamique commune et de Grands rendez-vous fédérateurs, rompt avec la centralisation, encourage tout le monde, professionnels du livre ou amateurs de poésie, à organiser des événements. Pour célébrer la création poétique, sa vitalité grandissante, sa force réverbérante, sa diversité.

Pour cette édition 2026, le thème est la liberté. Force vive, déployée.

Cela fait déjà vingt-sept ans que le Printemps des Poètes devient en mars, à travers son édition annuelle, le plus important champ d’action poétique en France et, grâce à son envergure participative, le plus vaste champ d’action poétique au niveau international.

Du lundi 09 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

