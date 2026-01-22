Printemps des Poètes Lecture de poèmes Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne

Printemps des Poètes Lecture de poèmes

Médiathèque Jean Zay 2, 9 Av. des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 18:30:00

La médiathèque vous invite à célébrer la poésie lors d’une soirée de lectures de poèmes, dans le cadre du Printemps des poètes.

English :

The mediatheque invites you to celebrate poetry with an evening of poetry readings, as part of the Printemps des poètes festival.?

