Printemps des Poètes Lecture de poèmes Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne vendredi 20 mars 2026.
Médiathèque Jean Zay 2, 9 Av. des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
La médiathèque vous invite à célébrer la poésie lors d'une soirée de lectures de poèmes, dans le cadre du Printemps des poètes.
Médiathèque Jean Zay 2, 9 Av. des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42
English :
The mediatheque invites you to celebrate poetry with an evening of poetry readings, as part of the Printemps des poètes festival.
