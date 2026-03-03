Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
À l’occasion du Printemps des Poètes sur le thème Liberté, force vive, déployée , Marie-Noëlle Agniau propose une lecture et rencontre autour de son dernier recueil Fléchettes .
Inscriptions obligatoires au préalable auprès de la bibliothèque. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
