Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau

mercredi 18 mars 2026.

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-03-18
À l’occasion du Printemps des Poètes sur le thème Liberté, force vive, déployée , Marie-Noëlle Agniau propose une lecture et rencontre autour de son dernier recueil Fléchettes .

Inscriptions obligatoires au préalable auprès de la bibliothèque.   .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07 

