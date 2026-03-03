Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

À l’occasion du Printemps des Poètes sur le thème Liberté, force vive, déployée , Marie-Noëlle Agniau propose une lecture et rencontre autour de son dernier recueil Fléchettes .

Inscriptions obligatoires au préalable auprès de la bibliothèque. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau

L’événement Printemps des Poètes Lecture et rencontre avec Marie-Noëlle Agniau Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole