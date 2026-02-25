Printemps des Poètes Lecture pièce de théâtre: Le puma de l’ile de Ré Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne

Printemps des Poètes Lecture pièce de théâtre: Le puma de l’ile de Ré

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:00:00

fin : 2026-03-17 17:30:00

Date(s) :

2026-03-17

À l’occasion du Printemps des Poètes, le BIT célèbre la poésie sous toutes ses formes et vous invite à découvrir la pièce de théâtre le puma de l’ile de Ré lu par les quatre acteurs suivi d’un pot de l’amitié.

.

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

To mark Printemps des Poètes, the BIT celebrates poetry in all its forms and invites you to discover the play le puma de l’ile de Ré read by the four actors, followed by a pot de l’amitié.

L’événement Printemps des Poètes Lecture pièce de théâtre: Le puma de l’ile de Ré Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-02-25 par Royan Atlantique