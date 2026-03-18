Printemps des poètes Lectures entrecroisées

Médiathèque 8, rue du Dr-Rème Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La plus belle façon de quitter l’hiver. De 11h à 12h, nos bénévoles lisent des poètes qu’ils aiment, dans l’ordre ou le désordre, pour le plaisir de partager ces mots.

Textes de Gilles Vigneault, poète et auteur québécois.

Textes d’Arthur Teboul, auteur-compositeur-interprète et poète français.

Recueil de poèmes de Victor Hugo Les Contemplations .

Ça se passe dans le salon de l’espace adulte, c’est sensible et ça dépasse le temps, les pensées, les oreilles.

La séance est ouverte à tous, accessible à partir de 9 ans, sans inscription. .

Médiathèque 8, rue du Dr-Rème Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71

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English :

L’événement Printemps des poètes Lectures entrecroisées Plumelec a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE